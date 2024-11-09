NHK連続テレビ小説「おむすび」に出演している元吉本新喜劇元座長で俳優の内場勝則（64）が9日、大阪・堺の大阪刑務所で、一日刑務所長を委嘱された。「第35回関西矯正展」にゲスト参加し、開会宣言なども行った。内場は、橋本環奈演じるヒロイン米田結が、幼少期を過ごした神戸の商店街にあるテーラー店主を務めており、例年秋、朝ドラ出演者から出席する同展への今年の参加者となった。内場は「一日刑務所長は初めての体験でした