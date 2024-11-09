【J3第36節】(いわスタ)岩手 1-6(前半0-4)松本<得点者>[岩]オタボー・ケネス(79分)[松]村越凱光(4分)、高橋祥平(20分)、安永玲央(40分)、菊井悠介(44分)、安藤翼(49分)、浅川隼人(74分)<退場>[岩]シラス(90分)<警告>[岩]佐藤未勇(65分)、シラス2(85分、90分)[松]野々村鷹人(47分)観衆:1,451人主審:椎野大地