【J1第36節】(カシマ)鹿島 0-0(前半0-0)名古屋<退場>[鹿]鈴木優磨(58分)<警告>[名]森島司(52分)、椎橋慧也(57分)観衆:22,945人主審:上田益也└逆転優勝狙う鹿島は名古屋に痛恨ドロー…今節で可能性消滅も