[11.9 J1第36節 鹿島 0-0 名古屋 カシマ]J1リーグは9日、各地で第9節を開催した。カシマサッカースタジアムでは、4位鹿島アントラーズと10位名古屋グランパスが対戦。0-0で引き分けた。逆転でのJ1優勝に望みを繋ぐべく2連勝を狙う鹿島と、4試合ぶりの白星でJ1残留を確定させたい名古屋の一戦。試合は立ち上がりからホームチームがボールを握った。鹿島は前半17分、ペナルティエリア内でFW鈴木優磨にシュートチャンスが訪れた