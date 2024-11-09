【J1第36節】(駅スタ)鳥栖 1-2(前半1-1)横浜FM<得点者>[鳥]原田亘(26分)[横]西村拓真(45分+2)、アンデルソン・ロペス(80分)<警告>[鳥]西矢健人(20分)、原田亘(33分)[横]渡邊泰基(16分)主審:飯田淳平└横浜FMが鳥栖に逆転勝ちで7戦ぶり白星! A・ロペスの今季20得点目が決勝ゴールに