[11.9 J1第36節 鳥栖 1-2 横浜FM 駅スタ]J1第36節が9日に開催され、15位横浜F・マリノスはアウェーで20位サガン鳥栖に2-1で勝利した。先に失点を喫しながらも2ゴールを奪って逆転。7試合ぶりの白星を手にした。すでにJ2降格が決定している鳥栖は前半26分に先制。MF西矢健人が縦パスを差し込み、ライン間で受けたDF原田亘が左足でミドルシュートを放つ。強烈な弾道でゴール左上に突き刺し、今季3得点目を挙げた。しかし、前半