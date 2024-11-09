【J1第36節】(レモンS)湘南 1-1(前半0-0)札幌<得点者>[湘]オウンゴール(50分)[札]駒井善成(59分)<警告>[湘]福田翔生(84分)[札]岡村大八(27分)、宮澤裕樹(86分)主審:谷本涼└J1残留目指す札幌は逆転弾遠く痛恨ドロー…湘南は連勝が「4」でストップ