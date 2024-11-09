[11.9 J1第36節 湘南 1-1 札幌 レモンS]J1リーグは9日、各地で第9節を開催した。レモンガススタジアム平塚では、12位湘南ベルマーレと19位北海道コンサドーレ札幌が対戦。1-1で引き分けた。J1残留を決定的にするべく5連勝を狙う湘南と、J2降格圏からの脱出を目指して2試合ぶりの白星が欲しい札幌の一戦。試合は立ち上がりからホームチームが攻勢に転じた。湘南は前半5分、敵陣ハーフウェーライン付近で相手のボールを奪うと