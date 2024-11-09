【J1第36節】(サンガS)京都 1-1(前半0-0)川崎F<得点者>[京]ラファエル・エリアス(79分)[川]山田新(59分)<警告>[京]アピアタウィア久(23分)、鈴木義宜(65分)[川]ファン・ウェルメスケルケン・際(52分)観衆:15,643人主審:笠原寛貴└PK失敗→キッカー変更で成功! 京都が川崎Fに先制許すも1-1ドロー