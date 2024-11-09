[11.9 J1第36節 京都 1-1 川崎F サンガS]J1第36節が9日に行われ、サンガスタジアム by KYOCERAで対戦した13位京都サンガF.C.と11位川崎フロンターレは1-1で引き分けた。前半から京都、川崎Fともにチャンスを作り続けたが、互いの守護神を中心とした守備陣の奮闘により、なかなかゴールは生まれず。それでも後半14分に川崎Fが均衡を破った。MF大島僚太が自陣から裏へ浮き球のパスを送り、前線のFW山田新が反応。山田は後ろか