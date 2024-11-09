【J1第36節】(国立)町田 3-0(前半1-0)FC東京<得点者>[町]白崎凌兵(15分)、オ・セフン(49分)、相馬勇紀(79分)観衆:45,288人主審:西村雄一├3バックで蘇った町田、逆転優勝に望みつなぐ6戦ぶり白星!! FC東京は過去9勝1分”新国立無敗神話”に幕├国立初勝利で逆転優勝に望みつないだ町田・黒田監督、終盤5戦大ブレーキに「不安と重圧に押しつぶされる心境があった」└3人が初対面の「謎メンバー」…女優・井桁弘恵さんや影山優