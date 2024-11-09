[11.9 J1第36節 町田 3-0 FC東京 国立]J1リーグは9日、第36節を各地で行い、3位のFC町田ゼルビアがFC東京を3-0で破った。町田は敗れれば優勝の可能性が消えるという中、直近5戦未勝利(2分3敗)の不調から脱却し、6試合ぶりの白星。10日に今節を残す首位・神戸との暫定勝ち点差を4に縮め、残り2試合での逆転優勝に望みをつないだ。ホームの町田は奇跡の逆転優勝に向けて崖っぷちの国立決戦。システムを中盤逆三角形の3-5-2に変更