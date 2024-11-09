パク・ミニョンが、Nissy（西島隆弘）との記念ショットを公開し、話題になっている。本日（9日）、パク・ミニョンは自身のInstagramを通じて、日本で撮った写真を多数公開。特に、最近コラボが発表され話題になったNissyとの2ショットが目を引いた。写真の中でパク・ミニョンは、ホワイトのワンピースを着て笑顔を見せた。Nissyも彼女と並んでピースサインをしている。彼女は昨日（8日）、東京・NHKホールで日本公式ファンクラブオ