フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は９日、東京・代々木体育館でペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が１３７・５５点で２位となり、合計２０９・４５点で２位となった。三浦、木原組は１０月のＧＰ第１戦・スケートアメリカに続くＧＰ２連勝はならなかったが、１２月にフランスで開かれるＧＰファイナル出場を決めた。木原は「