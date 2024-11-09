自民党総裁の石破首相衆院選を受けた第215特別国会が11日召集される。石破茂首相（自民党総裁）は衆院本会議での首相指名選挙で決選投票の末、第103代首相に選出される見通し。皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、公明党との連立による第2次石破内閣が同日発足する。与党の過半数割れに伴い、1994年の羽田内閣以来の少数与党となる。衆院選で落選した2氏を含む3閣僚が交代、その他の閣僚は再任する。羽田内閣が政権運営に