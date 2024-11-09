石破茂首相は9日、陸上自衛隊朝霞駐屯地（東京都練馬区など）で開かれた観閲式で訓示し、調整中のトランプ次期米大統領との会談を念頭に「日米同盟の更なる強化に共に取り組んでまいりたい」と述べた。観閲式にのぞむ石破茂首相=2024年11月9日、東京都練馬区、佐藤瑞季撮影首相は訓示で、日米同盟について「日本外交・安全保障の基軸で、インド太平洋地域と国際社会の平和と繁栄の基盤」と重要性を強調。7日に行ったトランプ氏