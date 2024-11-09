俳優の桐谷健太（44）が9日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時）に出演。自宅付近で週刊誌記者と遭遇した出来事について語った。桐谷は、週刊誌を舞台にした誉田哲也氏の小説が原作の同局系ドラマ「Qrosの女」（月曜午後11時6分）に主演し芸能記者役を務めている。アシスタントの同局中根舞美アナウンサー（24）に「桐谷さんは実際（週刊誌に）張り込まれた経験はあるんですか？」と尋ね