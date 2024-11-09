美容外科医の高須克弥氏が８日、自身の「Ｘ」を更新。文藝春秋らを相手取った訴訟で訴えを取り下げたダウンタウンの松本人志に言及した。松本をめぐっては同８日、代理人弁護士らが連名でコメントを発表。訴えを取り下げたことを報告し「どうか今後とも応援して下さいますよう、よろしくお願いいたします」と活動再開を示唆させていた。松本が声明文を自身のＸに投稿すると、高須氏はそれを引用。「了解しました。松ちゃんフ