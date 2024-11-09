１１月９日の福島メイン・奥羽Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１７００メートル＝１５頭立て）は、メンバー最速の末脚で追い上げたアイファーテイオー（牡４歳、栗東・鮫島一歩厩舎、父アイファーソング）がオープン入りを決める勝利を飾った。勝ち時計は１分４５秒５（良）。先行馬が大きな集団をつくった道中。その後ろにポジションを取ると、直線では一完歩ずつに差を詰め、ゴール直前で鼻差とらえて快勝した。初騎乗で勝利に