ロッテは９日、佐々木朗希投手について、ポスティングによるメジャー挑戦に向けた手続きを開始すると発表した。吉井監督は「チームとしてはもちろん、とても痛いですが、ただ自分もアメリカでプレーをした事があるので気持ちはものすごくわかります。そして若い今、チャレンジしたいという気持ちも分かります。未完成な部分は正直、まだまだありますが、アメリカで自身を磨き、さらにレベルアップすることも出来るのではないか