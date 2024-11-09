東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日は９日、神宮球場で早慶１回戦が行われ、慶大が早大に９―１で先勝した。早大は１０日に勝てば春秋連覇が決まるが、敗れれば明大との優勝決定戦が行われる。慶大は一回に先制し、その後も六回に清原（４年、慶応）がソロを放つなどリードを広げた。渡辺和（２年、高松商）は４安打１失点で完投。