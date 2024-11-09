5日、記者団の取材に応じる国民民主党の玉木代表。左は榛葉幹事長、右は古川国対委員長＝国会国民民主党が減税策として掲げる「年収の壁」の引き上げを巡り、総務省は地方税の減収額が4兆円程度に上るとの試算を示した。穴埋め策は不明で、財政への大打撃となるとの不安が自治体に広がる。年収の壁は、パート従業員らが働く時間を抑える要因だと指摘されており、深刻な働き手不足の解消につながると期待する声もある。「財政運