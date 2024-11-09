歌手の堀ちえみさんが自身のブログで、口腔がん防止をアピールしました。【写真を見る】【堀ちえみ】歯のインプラント準備で舌がん手術を回想「自分が強くなれたのだと思います」口腔がん防止をアピール堀さんは、先日ブログに投稿したインプラントの土台を埋め込む手術の縫合痕の糸について「抜糸の日でした！」と報告。 抜糸そのものは順調だったと振り返りつつ「口の中の抜糸…」「舌の手術の時以来の経験。」「あの時はあ