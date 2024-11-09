健康寿命を延ばすために歯のケアは必須だけど、自分に合うアイテムを探しにくいのが「歯みがき粉」。パッケージや成分表で、一般人が判断するのはむずかしい……。そこで週女世代にぴったりなおすすめアイテムを、歯科医師の浅賀勝寛先生が実際に試して教えてくれました。【写真】歯科医がオススメするナンバーワン歯みがき粉はこれ！歯周病や虫歯の予防など、さまざまな薬効で歯みがきの効果を高めてくれる歯みがき粉。けれど、