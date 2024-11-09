■第49回社会人野球日本選手権大会Honda 0−3 トヨタ自動車（9日・京セラドーム）トヨタ自動車（東海）はHonda（関東）に勝利し2022年の第47回大会以来、2大会ぶり7度目の優勝を飾った。日本選手権7度の優勝は住友金属に並ぶ史上最多回数となった。敗れたHondaは2015年に準優勝した以来、9年ぶりとなる決勝の舞台もあと1勝届かず。試合は1回裏、主将で4番の逢澤崚介（28、明治大）に先制3ランが飛び出し先制。投げては先発・増居