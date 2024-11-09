女優綾瀬はるか（39）が9日、都内で主演映画「ルート29」（森井勇佑監督、8日公開）の公開記念舞台あいさつに登壇した。同作は他者と交わろうとしないひとりぼっちの主人公トンボ（綾瀬）が、風変わりな女の子ハル（大沢一菜＝13）を連れて旅に出る感動ロードムービー。「こちらあみ子」で第27回新藤兼人賞金賞はじめ、多くの賞を受賞した森井監督（38）が、中尾太一の詩集「ルート29、解放」にインスピレーションを受けて撮りあげ