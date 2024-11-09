タレントの伊集院光（57）が9日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時）に出演し、「スクープされる」ことを望んでいた過去を明かした。週刊誌を舞台にした誉田哲也氏の小説が原作の同局系ドラマ「Qrosの女」（月曜午後11時6分）に主演する桐谷健太（44）が、過去に週刊誌記者に張り込まれ、熱い握手をして別れたエピソードを紹介。すると伊集院は「俺、その逆ありまして」と切り出し「今の