佐々木はロッテで5シーズンを過ごした(C)Getty Images千葉ロッテマリーンズは9日、球団公式Xにて注目を集めていた佐々木朗希のポスティング移籍を容認すると発表した。 【動画】佐々木朗希が日本人最速タイに並んだ！驚愕の「165キロ」を計測した歴史的瞬間の映像同X内で佐々木は「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝