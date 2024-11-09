東京を拠点に活動を続ける野球のオーストラリア代表。彼らの地元住民とのコミュニケーションが話題となっている。(C)Getty Images意外なところで“国際交流”が起きた。X上で小さくない話題となったのは、11月9日に開幕する野球の国際大会「第3回WBSCプレミア12に出場するオーストラリア代表のグラウンド外での振る舞いだ。【動画】近所の公園に「助っ人参戦」豪代表と子どもたちの野球交流シーン大会に向け、今月1日から2