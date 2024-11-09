互いに無得点で引き分けた。鹿島は後半の早い時間帯に鈴木が一発退場となっても流れは渡さず。セットプレーで何度も好機をつくったが、ゴール前の迫力を欠いた。名古屋は数的有利となった後に十分押し込めず、最後まで決定機はなかった。