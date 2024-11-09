横浜Ｍが逆転勝利。前半終了間際、ゴール前で抜け出した西村が押し込み同点。後半３５分に左からのクロスに反応したアンデルソンロペスのゴールで勝ち越した。鳥栖は果敢に攻めたが好機を生かせず、守備も集中力を欠いた。