一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「旅館・リゾートタイムセール」を、11月1日正午から15日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、ふふ 熱海（2名2食付）が111,524円から、Yu Kiroro（2名素泊まり）が62,418円から、ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート（2名2食付）が61,750円から、黒部・宇奈月温泉 やまのは（2名2食付）が22,303円から、京都 四条高倉ホテル granderverie（2名朝食付）が34,592円か