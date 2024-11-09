FC町田ゼルビアは11月９日、J１第36節でFC東京と対戦し、３−０で完勝。新国立競技場で初勝利を飾った。15分、白崎凌兵のゴールで先制すると、49分にはオ・セフンがヘディングでネットを揺らし、２点をリード。さらに79分には、左CKでキッカーの相馬勇紀が直接決めて、６試合ぶりの勝点３を手にした。【動画】白崎凌兵の執念のアシスト→オ・セフンのボレー弾！町田は昨季から、国立競技場でのホームゲームが２分２敗と勝て