日本代表は2026年W杯に向けたアジア最終予選で連勝を続けていたが、10月15日のオーストラリア戦は1-1の引き分けに終わった。9月にトニー・ポポヴィッチ新監督が就任したオーストラリア代表は、このほど11月の代表戦に向けた招集メンバーを発表。バイエルン・ミュンヘンに所属する18歳のFWネストリ・イランクンダが外れたことが話題になっている。『Guardian』によれば、ポポヴィッチ監督は、その理由を説明していたそう。「世界有