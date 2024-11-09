巨人のオコエ瑠偉外野手（27）が9日放送の日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（土曜前5・30）にVTR出演。よんどころない事情により買い替えを検討しているものを明かした。番組で長年人気となっている「プロ野球熱ケツ情報」のコーナーで、この日のテーマは「オフにしたいこと」。これに関連して、シーズンオフに買いたいものを聞かれたオコエは「今っすか？時計か…まぁ車か、どっちか」としたうえで「車のほうが優勢で