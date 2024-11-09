将棋の海外への普及を目指すイベント「国際将棋フォーラム２０２４」（特別協力・読売新聞社）が東京都渋谷区千駄ヶ谷の新旧将棋会館で行われた。９日は国際将棋トーナメントの優勝者と藤井聡太竜王が記念対局を行い、角落ちのハンデをもろともせず快勝した藤井竜王が圧倒的な強さを世界に示した。（吉田祐也）４５の国と地域から５１人が出場した国際将棋トーナメントを制したのは中国の許諾さんだった。角落ちで行われた藤井