ブリンケン米国務長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ブリンケン米国務長官は大統領選の結果を受け、トランプ次期大統領が就任するまでの政権移行期間も職務を推進するよう職員に呼びかけるメッセージを送った。「米国と世界が直面する課題の解決に向けて前進する努力を続けよう」とした。共同通信が8日、文書を入手した。正当な選挙結果を受け入れることが民主主義の中核だと訴え、円滑な政権移行が国家の安全保障に必