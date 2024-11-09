7日、ポーズをとる慶大・清原＝神宮慶大の清原が9日、最後の早慶戦の初戦で4打数4安打1打点と固め打ちした。課題である右方向に安打を重ね、2―0の六回は左翼席へ「完璧。一生の思い出」と自賛する3号ソロ。八回も自身初の4安打目となる右前打を放った。プロ野球で活躍した父・和博さんが見守る中、2万6千人の大観衆を前に勝負強さを印象付け「父親のDNAですかね」と屈託なく笑った。プロ志望で臨んだ10月のドラフト会議では