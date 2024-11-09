ロッテが９日、佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムによるメジャー挑戦を認めたと発表した。これにＳＮＳ上も沸騰。佐々木ファンからは「プロ入り前からメジャー行きたいって言ってたもんな」「結果で黙らせてください」「ぜひドジャースへ」と歓迎の声が溢れた。それでも２５歳以下ではマイナー契約しか認められず、ロッテが受け取る譲渡金が少額になることから「数十億規模の損失だけどロッテ大丈夫か？」「意外