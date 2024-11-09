ロッテ・佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムによるメジャー挑戦が９日に正式承認され、早くも米国のファンが大盛り上がりとなっている。令和の怪物が夢の一歩をこじ開けた。今オフに米テキサス州で開かれたＧＭ会議でも、完全試合を達成するなど無限のポテンシャルを秘めた佐々木の移籍が可能なのかどうかが大きな関心事となっていた。米メディアの間でも情報が錯綜し、今オフのポスティングについて「ロッテ側が拒