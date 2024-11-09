女優の芦田愛菜（20）が、大好きで抑えられないという『購買欲』について明かした。「私は本を読むことが好きで、家に沢山あります」と話しながら、「本棚に入るかどうか考える前に、『読みたい本が欲しい』という気持ちが勝ってしまいます」と説明。その結果、部屋の中は「本が山積み状態」になってしまっていると苦笑いした。芦田は、HISステーションの新CM「オーロラの旅」編に出演。「オーロラを自分の目で見ることは夢でした