イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３１）は、来年１月の放出を回避するようだ。英メディア「フットボール・インサイダー」が報じた。遠藤はアルネ・スロット監督が就任した今季、出場機会が激減。来年１月の放出を伝える現地メディアもあった中、同メディアは「リバプールは１月の移籍期間にトップチームのメンバーを売却してチームを弱体化させるつもりはない」と伝えた。遠藤につい