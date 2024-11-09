この記事は、NAPBIZ公式トップブロガー・ちなきちさんによる作品『私の家で何してるの？』の試し読み企画です。出会ったころからちょっとおかしいと感じていた弟の嫁。そんな義妹が、父親が病気になったことをきかっけに、実家に住むことに。そして実家はどんどん義妹のペースに巻き込まれてしまい…。主人公は、突然やってきた義妹に、自室の部屋の荷物を勝手に処分されかけてしまいます。『私の家で何してるの？』第