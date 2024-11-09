【モデルプレス＝2024/11/09】東方神起のユンホとチャンミンが、8日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜※この日は25時24分〜）に出演。日本語の勉強法を明かした。【写真】東方神起、素肌にジャケットがセクシー◆ユンホ、日本語は「カラスと勉強」今年日本デビュー20周年を迎えた東方神起。ユンホは20年前の日本デビュー当時について「コミュニケーションが全然できなくてすごく悔しくて…。コンビニも行き