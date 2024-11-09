【モデルプレス＝2024/11/09】東方神起のユンホとチャンミンが、8日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜※この日は25時24分〜）に出演。日本デビュー当時の思い出を振り返った。【写真】東方神起、素肌にジャケットがセクシー◆東方神起、日本と韓国は年に半分ずつ日本デビュー20周年となる東方神起。チャンミンによれば日本と韓国の行き来は「1年の中で結構半々なんですけど、最近は結構頻繁に。もうすぐライ