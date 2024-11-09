モデル・タレントの藤田ニコルが8日（金）、デコルテラインあらわな美しいウエディングドレス姿を公開した。【別カット3点】圧巻の美しさ、藤田ニコルのウエディングドレス姿『popteen』（角川春樹事務所）で「にこるん」の愛称でブレイク、現在は『ViVi』（講談社）で専属モデルを務める藤田ニコル。また、タレントとしても充実した活動を見せている。藤田は8日、「花嫁美容はザックリですがこんな感じです髪の毛のカラーは@kan