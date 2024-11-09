息子がサンタさんに「妹が欲しい」とお願いしたタイミングで妊娠した主人公は、元気な女の子を出産します。しかし、その赤ちゃんの顎には、大きなアザがありました。アザを見た主人公は、赤ちゃんに申し訳ない気持ちでいっぱいになりますが…。どうぞご覧ください。 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishi