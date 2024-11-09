ロッテは９日、佐々木朗希投手について、ポスティングによるメジャー挑戦に向けた手続きを開始すると発表した。松本尚樹球団本部長は、「入団した当初より、本人からアメリカでプレーをしたいという夢を聞いておりました。今年までの５年間の総合的な判断として、彼の想いを尊重することにしました。日本の代表として頑張って欲しいと思っています。応援しています」とコメントした。佐々木はプロ５年目の今季は１８試合に登板