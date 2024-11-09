9日(土)午後3時、フィリピンの東で、台風23号「トラジー」が発生しました。明日10日(日)以降も西よりに進み、来週はフィリピンに接近する見込みです。日本には直接の影響はなさそうです。台風23号「トラジー」発生来週にはフィリピン接近へ9日(土)午後3時、フィリピンの東で台風23号「トラジー」が発生しました。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風23号は、明日10日以降も