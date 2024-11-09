◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都１―１川崎（９日・サンガスタジアム）ともに勝ち点４４でＪ１残留争いをしている両チームの戦いは、勝てば残留が確定したが、１―１の引き分けに終わった。後半１４分、川崎がカウンターから先制点を奪った。後半から出場したＦＷ山田新が縦パスを受けると、ドリブルで抜け出し、ゴール右へ決め切った。山田は今季１６点目となった。１点を追う後半２８分、京都はＶＡＲ判定の結果、相